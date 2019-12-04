На Южном Урале хозяйку магазина и ее сообщника будут судить за похищение семейной пары и убийство

В Копейский горсуд направили уголовное дело в отношении 49-летней хозяйки магазина и ее 37-летнего сообщника.

Следствие установило, что 24-летняя продавщица задолжала хозяйке магазина 4 тыс. рублей. Владелица торговой точки и ее сообщник неоднократно угрожали девушке и избивали ее. В ноябре 2016 года хозяйка магазина обвинила 18-летнего мужа продавщицы в пропаже электроинструмента из квартиры, которую семье предоставили для проживания. Женщина потребовала от парня 30 тыс. рублей. Ее подельник избил молодого человека бейсбольной битой.

После этого соучастники похитили семейную пару, лишив свободы на два дня, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Молодой человек скончался от полученных травм. Знакомый обвиняемых вывез и сжег тело. За это ему заплатили 250 тыс. рублей. Также хозяйка магазина и ее сообщник попросили знакомого убить продавщицу. Он отказался это делать.

Фото с сайта pixabay.com

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