Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскНа Южном Урале хозяйку магазина и ее сообщника будут судить за похищение семейной пары и убийство
04 декабря 201914:20

На Южном Урале хозяйку магазина и ее сообщника будут судить за похищение семейной пары и убийство

В Копейский горсуд направили уголовное дело в отношении 49-летней хозяйки магазина и ее 37-летнего сообщника.

Следствие установило, что 24-летняя продавщица задолжала хозяйке магазина 4 тыс. рублей. Владелица торговой точки и ее сообщник неоднократно угрожали девушке и избивали ее. В ноябре 2016 года хозяйка магазина обвинила 18-летнего мужа продавщицы в пропаже электроинструмента из квартиры, которую семье предоставили для проживания. Женщина потребовала от парня 30 тыс. рублей. Ее подельник избил молодого человека бейсбольной битой.

После этого соучастники похитили семейную пару, лишив свободы на два дня, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Молодой человек скончался от полученных травм. Знакомый обвиняемых вывез и сжег тело. За это ему заплатили 250 тыс. рублей. Также хозяйка магазина и ее сообщник попросили знакомого убить продавщицу. Он отказался это делать.

Фото с сайта pixabay.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

04.12.2019 г.

На Южном Урале хозяйку магазина и ее сообщника будут судить за похищение семейной пары и убийство

На Южном Урале хозяйку магазина и ее сообщника будут судить за похищение семейной пары и убийство

В Копейский горсуд направили уголовное дело в отношении 49-летней хозяйки магазина и ее 37-летнего сообщника

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

01 ноября 2019 16:25 Владелец РМК погасил ипотеку убитой Ксении Каторгиной, чей автомобиль продали в Челябинске
17 октября 2019 15:21 Обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной южноуральцев арестовали до 11 декабря
15 октября 2019 14:54 В Екатеринбурге нашли тело Ксении Каторгиной, чей автомобиль продали в Челябинске
10 июля 2019 14:06 В Троицке убили многодетную мать-воспитательницу детсада
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial