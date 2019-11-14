На Южном Урале чиновники создали совет по снижению смертности

Власти Челябинской области созвали экспертов для решения демографических проблем.

Экспертный совет по снижению смертности правительство области создало в рамках нацпроекта по здравоохранению. Новая структура призвана разработать меры по снижению в регионе смертности и увеличению средней продолжительности жизни, проанализировать их эффективность и наладить межведомственное взаимодействие.

В совете выделят четыре профильных группы: по онкологии, кардиологии, детской смертности и первичному звену медицинской помощи. В них войдут чиновники областного минздрава, смежных ведомств и специалисты медучреждений.

Фото с сайта gubernator74.ru

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