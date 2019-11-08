На Южном Урале будут судить бизнесмена, который взял кредит на пенсионерку без ее согласия

Прокуратура Усть-Катава утвердила обвинительное заключение по делу директора фирмы по очистке воды.

Мужчину обвиняют в мошенничестве. По данным областной прокуратуры, директор фирмы использовал паспортные данные 74-летней клиентки, чтобы получить кредит. Деньги перечислили на счет организации, которую возглавляет мужчина.

Когда женщине сообщили о задолженности по кредиту в размере около 94 тыс. рублей, она обратилась в прокуратуру. С апреля по июнь 2019 года с пенсионерки взыскали около 15 тыс. рублей. Уголовное дело направили в суд.

Фото с сайта pixabay.com

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