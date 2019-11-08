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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскНа Южном Урале будут судить бизнесмена, который взял кредит на пенсионерку без ее согласия
08 ноября 201916:57

На Южном Урале будут судить бизнесмена, который взял кредит на пенсионерку без ее согласия

Прокуратура Усть-Катава утвердила обвинительное заключение по делу директора фирмы по очистке воды.

Мужчину обвиняют в мошенничестве. По данным областной прокуратуры, директор фирмы использовал паспортные данные 74-летней клиентки, чтобы получить кредит. Деньги перечислили на счет организации, которую возглавляет мужчина.

Когда женщине сообщили о задолженности по кредиту в размере около 94 тыс. рублей, она обратилась в прокуратуру. С апреля по июнь 2019 года с пенсионерки взыскали около 15 тыс. рублей. Уголовное дело направили в суд.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

08.11.2019 г.

На Южном Урале будут судить бизнесмена, который взял кредит на пенсионерку без ее согласия

На Южном Урале будут судить бизнесмена, который взял кредит на пенсионерку без ее согласия

Прокуратура Усть-Катава утвердила обвинительное заключение по делу директора фирмы по очистке воды

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