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Эхо Москвы в Челябинске
06 августа 201915:20

На Южном Урале бедные многодетные семьи получат по 1,5 тыс. рублей на подготовку к школе каждого ребенка-ученика

Малообеспеченным многодетным семьям Челябинской области выплатят пособия к учебному году.

В список получателей выплат вошли многодетные малообеспеченные родители. Им перечислят по 1,5 тыс. рублей на каждого ребенка-школьника. Также на деньги имеют право малообеспеченные родители детей-инвалидов, не достигших 18 лет.

Распоряжение о выделении материальной помощи подписал врио губернатора Алексей Текслер.

Органы соцзащиты уже начали принимать документы на пособия. Их можно будет подать до 31 октября. Со списков документов можно ознакомиться на сайте министерства социальных отношений региона.

Деньги предназначены для покупки школьных принадлежностей.

Фото с сайта minsoc74.ru

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