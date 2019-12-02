На Южном Урале 70-летнюю пенсионерку отправили на семь лет в колонию за сбыт героина

Областной суд огласил приговор 70-летней Александре Чистяковой, которую признали виновной в сбыте наркотиков.

Коллегия присяжных заседателей установила, что в апреле 2018 года пожилая цыганка вместе с тремя сообщниками в Коркино сбыла около 1,2 килограмма героина. В роли покупателя выступил сотрудник регионального управления ФСБ.

В феврале 2019 года присяжные заседатели признали Александру Чистякову и ее сообщников виновными в сбыте наркотиков, сообщили в пресс-службе областного суда. После оглашения вердикта пожилая цыганка скрылась от суда. Ее сообщникам вынесли приговор в июне.

Александру Чистякову задержали в октябре 2019 года в Нижнем Новгороде. Женщине назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Фото с сайта pixabay.com

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