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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскНа Южном Урале 70-летнюю пенсионерку отправили на семь лет в колонию за сбыт героина
02 декабря 201915:36

На Южном Урале 70-летнюю пенсионерку отправили на семь лет в колонию за сбыт героина

Областной суд огласил приговор 70-летней Александре Чистяковой, которую признали виновной в сбыте наркотиков.

Коллегия присяжных заседателей установила, что в апреле 2018 года пожилая цыганка вместе с тремя сообщниками в Коркино сбыла около 1,2 килограмма героина. В роли покупателя выступил сотрудник регионального управления ФСБ.

В феврале 2019 года присяжные заседатели признали Александру Чистякову и ее сообщников виновными в сбыте наркотиков, сообщили в пресс-службе областного суда. После оглашения вердикта пожилая цыганка скрылась от суда. Ее сообщникам вынесли приговор в июне.

Александру Чистякову задержали в октябре 2019 года в Нижнем Новгороде. Женщине назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

02.12.2019 г.

На Южном Урале 70-летнюю пенсионерку отправили на семь лет в колонию за сбыт героина

На Южном Урале 70-летнюю пенсионерку отправили на семь лет в колонию за сбыт героина

Областной суд огласил приговор 70-летней Александре Чистяковой, которую признали виновной в сбыте наркотиков

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