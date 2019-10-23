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«Эхо Москвы» в Челябинске
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23 октября 201911:25

На въезде в Челябинск лесовоз врезался в столб. Водитель погиб

На Свердловском тракте образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП.

В среду, 23 октября, около 9:00 там в районе бывшего поста ДПС в аварию попала груженая бревнами фура. Грузовик съехал на обочину и врезался в столб, водитель погиб, сообщается в группе «Регион-74» в соцсети «ВКонтакте».

Из-за аварии движение по Свердловскому тракту в сторону въезда в город оказалось сильно затруднено, пробка растянулась на три километра, до деревни Казанцево.

Фото: скриншот видео с сайта vk.com / ЧП | ДТП Челябинск, видео: 31 канал Челябинск / youtube.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

23.10.2019 г.

На въезде в Челябинск лесовоз врезался в столб. Водитель погиб

На въезде в Челябинск лесовоз врезался в столб. Водитель погиб

На Свердловском тракте образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП

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