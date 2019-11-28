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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскНа Урале открыли дата-центр, где будут хранить данные предприятия Челябинской области
28 ноября 201916:13

На Урале открыли дата-центр, где будут хранить данные предприятия Челябинской области

В Екатеринбурге открыли региональный опорный центр обработки данных.

Открытие состоялось в среду, 27 ноября. Это первый опорный центр обработки данных, созданный в рамках федерального проекта за пределами Центрального федерального округа.

Предприятия и госучреждения уральских регионов смогут размещать там свое серверное оборудование и хранить сведения. Запуск опорного центра соответствует тренду на перелокацию данных в защищенное облако, рассказал вице-президент компании «Ростелеком» Сергей Гусев.

«Здесь будет самая критичная катастрофоустойчивая надежность, которая только может быть. Этот ЦОД построен по первой категории. До ЦОДа проведены прямые узлы до Москвы, Дальнего Востока и Салехарда. Он объединяет Урал и всю Россию», — прокомментировал Сергей Гусев.

К 2024 году подобные центры должны появиться во всех федеральных округах России.

Фото с сайта company.rt.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

28.11.2019 г.

На Урале открыли дата-центр, где будут хранить данные предприятия Челябинской области

На Урале открыли дата-центр, где будут хранить данные предприятия Челябинской области

В Екатеринбурге открыли региональный опорный центр обработки данных

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