На улице в Троицке умерла 16-летняя девочка

Следователи устанавливают обстоятельства смерти подростка.

Тело 16-летней девочки нашел прохожий утром в четверг, 14 ноября, около одного из домов в Троицке. Признаки криминальной смерти эксперты не обнаружили.

Ребенок страдал хроническим заболеванием, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины смерти девочки.

Фото с сайта sledcom.ru

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