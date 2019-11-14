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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскНа улице в Троицке умерла 16-летняя девочка
14 ноября 201913:53

На улице в Троицке умерла 16-летняя девочка

Следователи устанавливают обстоятельства смерти подростка.

Тело 16-летней девочки нашел прохожий утром в четверг, 14 ноября, около одного из домов в Троицке. Признаки криминальной смерти эксперты не обнаружили.

Ребенок страдал хроническим заболеванием, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины смерти девочки.

Фото с сайта sledcom.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

14.11.2019 г.

На улице в Троицке умерла 16-летняя девочка

На улице в Троицке умерла 16-летняя девочка

Следователи устанавливают обстоятельства смерти подростка

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