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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскНа УКВЗ объяснили неудачу запуска нового трамвая в Челябинске разбитыми рельсами
12 ноября 201914:52

На УКВЗ объяснили неудачу запуска нового трамвая в Челябинске разбитыми рельсами

Представители Усть-Катавского вагоностроительного завода прокомментировали отзыв опытного образца низкопольного трамвая с испытаний в Челябинске.

По словам представителей УКВЗ, трамвайная инфраструктура на улицах Челябинска устарела для эксплуатации новых видов вагонов. «По итогам тестовых испытаний мы забрали трамвай. Для современного вагона нужна соответствующая инфраструктура: пути, контактная сеть», — цитирует ТАСС пресс-службу предприятия. При этом на УКВЗ отметили, что если город отремонтирует и модернизирует рельсы и провода, испытания можно будет провести повторно.

Советник губернатора по вопросам общественного транспорта Дмитрий Чудиновских согласился с выводами представителей завода. Для эксплуатации низкопольных трамваев в городе нужна современная инфраструктура, которая будет содержаться в идеальном состоянии, пояснил эксперт «Челябинскому эху».

«Когда речь идет об эксплуатации трехсекционного вагона, то, конечно, предъявляются особые требования к инфраструктуре, поскольку это низкопольный трамвай, соответственно, очень большая длина вагона, до 36 метров. Для такого вагона должна быть подготовлена линия, учтены уклоны, которые подходят для такой длины. И сам рельсовый путь должен быть в практически идеальном состоянии, это очень важная деталь для вагона большой длины, в данном случае — трехсекционного», — прокомментировал Дмитрий Чудиновских.

Планы по масштабному обновлению трамвайного парка в 2020 году в Челябинске региональные власти озвучили летом 2019 года. В сентябре в город на испытания прибыл новый образец вагона Усть-Катавского завода. В первом же рейсе по маршруту №3 он сломался на улице Цвиллинга.

После второй поломки трамвай на линию уже не выходил и оставался в депо. 7 ноября стало известно, что его увозят из Челябинска обратно на завод, после чего отправят в другой город.

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

12.11.2019 г.

На УКВЗ объяснили неудачу запуска нового трамвая в Челябинске разбитыми рельсами

На УКВЗ объяснили неудачу запуска нового трамвая в Челябинске разбитыми рельсами

Представители Усть-Катавского вагоностроительного завода прокомментировали отзыв опытного образца низкопольного трамвая с испытаний в Челябинске

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