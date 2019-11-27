На трассе М5 под Юрюзанью столкнулись две фуры и «Газель». Есть погибшие

На федеральной дороге М5 в Челябинской области введено реверсивное движение после ДТП.

Как сообщили в пресс-службе компании «УралАвтодор», все случилось во второй половине дня в среду, 27 ноября, недалеко от Юрюзани. Там столкнулись два грузовых автомобиля и «Газель». Повреждено 100 метров барьерного ограждения и шесть дорожных знаков. На участке ДТП введено реверсивное движение.

Фото: пресс-служба компании «УралАвтодор»

Со слов сотрудников ДПС, в аварии погибли два человека и трое пострадали. Водителей просят скорректировать маршрут движения, а также быть внимательней на дорогах.

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