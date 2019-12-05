На содержание челябинских дорог в ближайшие три года потратят более 3 млрд рублей

Администрация Челябинска объявила торги на содержание улично-дорожной сети.

Начальная цена закупки составляет чуть более 3 млрд рублей. Тендер рассчитан на период с 2020 по 2022 годы. Согласно условиям контракта, подрядчик будет заниматься обслуживанием магистральных улиц города.

В комплекс работ входят уборка: зимой — от снега, летом — от пыли, уход за разметкой и ограждениями, мелкий ремонт дорожного полотна. Аукцион состоится 23 декабря. В данный момент содержанием улиц Челябинска занимается компания «Южуралмост». Контракт с ней заканчивается 31 декабря.

В конце ноября мэрия объявила еще четыре аукциона на содержание дорог, разбив лоты по районам. Стоимость работ в Центральном и Советском районах оценили в 513 млн рублей, в Металлургическом — в 433 млн, в Калининском и Курчатовском — в 406 млн, в Тракторозаводском и Ленинском — в 426 млн. Заявки от участников закончат принимать 12 декабря, итоги подведут на следующий день.

Ранее власти Челябинска заявили, что намерены заключить в общей сложности восемь трехлетних контрактов на содержание городских дорог.

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