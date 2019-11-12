На собеседовании по выборам мэра Наталья Котова рассказала о планах по развитию города

В Челябинске во вторник, 12 ноября, проходят собеседования с кандидатами на пост мэра.

Врио главы города Наталья Котова ответила на вопросы членов конкурсной комиссии по выборам мэра и представила свою программу развития Челябинска. Она рассказала об основных достижениях на посту первого замглавы города. По словам Натальи Котовой, впервые за 20 лет началось строительство школ и детских садов.

Главной задачей мэра она назвала наполнение бюджета с помощью госпрограмм и бережливого производства. Наталья Котова обратила внимание на проблемы с ремонтом дорог и общественным транспортом. Она напомнила, что для города закупили 66 новых автобусов.

Наталья Котова изучает опыт Самары в области озеленения города. У претендента на пост мэра спросили о строительстве новых переходов в Челябинске за 750 млн рублей. «Считаю, что тратить 750 млн на строительство переходов пока рано. Эти деньги можно направить на другие цели», — ответила Наталья Котова.

До этапа собеседований допустили 15 претендентов на пост главы Челябинска. Один из них — координатор «Открытой России» Денис Ибрагимов — снял свою кандидатуру после встречи с конкурсной комиссией.

Фото: Тимур Боташев

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