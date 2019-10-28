На смену одноразовым ложкам в челябинский общепит придут съедобные

В Челябинске запустили производство съедобных ложек.

Столовые приборы сделаны из муки, молока и масла, а также различных добавок — орехов, шоколада и кокосовой стружки или специй и пряностей. Производством занимается челябинский предприниматель Вячеслав Милюков. По его словам, съедобными ложками можно в течение 10-15 минут есть даже горячий суп и не бояться, что они размякнут.

«Кроме кулинарной привлекательности, эти ложки являются частью решения экологической проблемы, связанной с одноразовой пластиковой посудой», — говорит коммерсант.

Новинку пообещали представить в кафе и ресторанах Челябинска, а также на обслуживании в кейтеринге и в свободной продаже в качестве сувениров.

Фото: организаторы проекта

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