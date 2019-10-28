На северо-западе Челябинска ищут пропавшего пять суток назад парня с аутизмом

Челябинские волонтеры прочесывают северо-запад в поисках 21-летнего Льва Холодилина.

Парень пропал в среду, 23 октября. Последний раз его видели в районе строительного рынка «Перекресток». 21-летний молодой человек страдает аутизмом и не способен позаботиться о себе. Говорит, но с незнакомцами на контакт не идет, откликается только на обращение «Левушка». Ростом 185 см, худощавого телосложения, был одет в темно-синюю кепку, черную куртку с капюшоном и синей надписью на спине, зеленые спортивные штаны и черные ботинки.

В минувшую субботу, 26 октября, поиски организовали волонтеры команды «Легион-СПАС». Сейчас они прочесывают северо-запад города — по некоторым данным, парень может идти вглубь района. Волонтеры расклеили листовки, оповестили охранников окрестных торговых комплексов, однако пока это результатов не дало.

Жителей северо-запада в группе «Легион-СПАС» просят проверить свои подъезды — предполагается, что пропавший может спрятаться там от холода.

Фото: «Легион-СПАС» - Поиск пропавших людей (74 рег) / vk.com

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