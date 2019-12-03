На руководство «Здоровой фермы» завели уголовное дело за неуплату 63 млн рублей налогов

Следственный комитет уличил челябинское предприятие в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Уголовное дело возбудили в отношении руководства ООО «Здоровая ферма». Статья — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, в период 2014 по 2017 год предприятие подало в налоговые органы заведомо ложную информацию, что позволило получить необоснованный налоговый вычет по НДС. Также руководство компании сообщило о завышении расходов по налогу на прибыль. В результате «Здоровой ферме» удалось «сэкономить» на налогах более 63 млн рублей.

Сейчас следователи выявляют лиц, причастных к преступлению. На предприятии изъяли документы, подтверждающие использование преступной схемы. От компании потребуют возместить ущерб, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Фото с сайта pixabay.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.