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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскНа руководство «Здоровой фермы» завели уголовное дело за неуплату 63 млн рублей налогов
03 декабря 201913:23

На руководство «Здоровой фермы» завели уголовное дело за неуплату 63 млн рублей налогов

Следственный комитет уличил челябинское предприятие в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Уголовное дело возбудили в отношении руководства ООО «Здоровая ферма». Статья — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, в период 2014 по 2017 год предприятие подало в налоговые органы заведомо ложную информацию, что позволило получить необоснованный налоговый вычет по НДС. Также руководство компании сообщило о завышении расходов по налогу на прибыль. В результате «Здоровой ферме» удалось «сэкономить» на налогах более 63 млн рублей.

Сейчас следователи выявляют лиц, причастных к преступлению. На предприятии изъяли документы, подтверждающие использование преступной схемы. От компании потребуют возместить ущерб, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

03.12.2019 г.

На руководство «Здоровой фермы» завели уголовное дело за неуплату 63 млн рублей налогов

На руководство «Здоровой фермы» завели уголовное дело за неуплату 63 млн рублей налогов

Следственный комитет уличил челябинское предприятие в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

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