На проспекте Ленина убрали серые заборы

В центре Челябинска демонтировали серые заборы, которые стояли вдоль дороги и тротуаров.

«По поручению Натальи Котовой (родившемуся из обращений жителей) с проспекта Ленина демонтировано 557 звеньев пешеходного ограждения и 494 звена газонного ограждения», — сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов в своем телеграм-канале.

В середине октября глава города Наталья Котова поручила провести ревизию металлических ограждений. Специалистам предстояло составить реестр мест, где по ГОСТу заборов быть не должно или сами ограждения имеют ненадлежащий вид. Ненужные конструкции предполагалось убирать.

На сайте «Активный житель74» также проводили опрос по поводу дорожных заборов на проспекте Ленина. Челябинцы выступили за демонтаж. Тогда глава Центрального района Виктор Ереклинцев сказал, что конструкции будут убирать постепенно, а в зонах пешеходных переходов установят стационарные столбики для безопасности.

Фото: телеграм-канал Владимира Сафонова

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