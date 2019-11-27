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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскНа промышленном предприятии в Миассе рабочий упал в шахту лифта
27 ноября 201915:09

На промышленном предприятии в Миассе рабочий упал в шахту лифта

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти рабочего в Миассе.

Все случилось утром в понедельник, 25 ноября. На территории промышленного предприятия нашли тело 37-летнего мужчины. Установлено, что он упал в шахту лифта, в результате чего и получил смертельные травмы. Следственный комитет в ходе проверки изучит обстоятельства произошедшего и выяснит, как соблюдалась техника безопасности на производстве.

Тело рабочего отправили на судебно-медицинское исследование, сообщили пресс-службе управление СК по Челябинской области.

Фото с сайта sledcom.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

27.11.2019 г.

На промышленном предприятии в Миассе рабочий упал в шахту лифта

На промышленном предприятии в Миассе рабочий упал в шахту лифта

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти рабочего в Миассе

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