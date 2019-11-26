На пост замминистра социальных отношений области назначили экс-сотрудницу минздрава

Губернатор Алексей Текслер назначил нового заместителя министра социальных отношений Челябинской области.

На эту должность назначили Татьяну Зисман. Соответствующее постановление опубликовали на сайте областного правительства. Ранее Татьяна Зисман была руководителем контрольно-ревизионного отдела минздрава региона. До этого она работала замначальника отдела планирования расходов и бюджетного финансирования минсоца.

В сентябре пост руководителя министерства социальных отношений покинула Татьяна Никитина. 8 ноября Алексей Текслер подписал постановление о назначении Ирины Буториной на эту должность.

Фото с сайта gubernator74.ru

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