Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскНа пост замминистра социальных отношений области назначили экс-сотрудницу минздрава
26 ноября 201911:38

На пост замминистра социальных отношений области назначили экс-сотрудницу минздрава

Губернатор Алексей Текслер назначил нового заместителя министра социальных отношений Челябинской области.

На эту должность назначили Татьяну Зисман. Соответствующее постановление опубликовали на сайте областного правительства. Ранее Татьяна Зисман была руководителем контрольно-ревизионного отдела минздрава региона. До этого она работала замначальника отдела планирования расходов и бюджетного финансирования минсоца.

В сентябре пост руководителя министерства социальных отношений покинула Татьяна Никитина. 8 ноября Алексей Текслер подписал постановление о назначении Ирины Буториной на эту должность.

Фото с сайта gubernator74.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

26.11.2019 г.

На пост замминистра социальных отношений области назначили экс-сотрудницу минздрава

На пост замминистра социальных отношений области назначили экс-сотрудницу минздрава

Губернатор Алексей Текслер назначил нового заместителя министра социальных отношений Челябинской области

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

25 ноября 2019 10:54 Наталья Котова назначила Сергея Авдеева на пост первого вице-мэра
05 ноября 2019 15:01 Первым замминистра экологии Челябинской области стал красноярский золотодобытчик
05 ноября 2019 10:24 В Челябинске стартовал конкурс на должность главного архитектора
01 ноября 2019 17:28 Лев Владов отказался участвовать в конкурсе на должность главного архитектора Челябинска
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial