На набережной реки Миасс у Краеведческого музея предложили обустроить платный парк

Челябинцы решат, нужен ли городу частный платный парк.

Частный инвестор разработал проект благоустройства набережной реки Миасс. Речь идет об участке между Краеведческим музеем и улицей Красной — сейчас это место, которое называют Садом камней, заброшенно и нуждается в комплексном благоустройстве. Там предложили создать ландшафтный парк, сообщили в администрации Челябинска.

На территории в один гектар запланировали обустройство пространства для занятий спортом и отдыха. Парковая часть предусматривает отдельные зоны регулярного сада, детские и спортивные локации, места для спокойного отдыха. Существующие зеленые насаждения обещают максимально сохранить, а также высадить лиственные и хвойные деревья, кустарники, кроме того, там должны появиться цветники, газоны и клумбы. В проекте есть малые архитектурные формы, искусственные холмы и водные объекты.

Вдоль тропинок хотят установить разнообразные светильники, а также сделать декоративную подсветку крон деревьев. В парке планируют разместить малоэтажные спортивные объекты с прокатом инвентаря, зоны общественного питания, игровой городок для детей, площадки для фотосессий. Парк будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением и станет зоной бесплатного Wi-Fi.

Проектом предусмотрено благоустройство набережной Миасса на всем протяжении парка — там появятся новые деревья, кустарники и газоны, скамейки и небольшие торговые точки с сувенирами, места для художников. Общественное пространство набережной будет открыто для свободного посещения.

Реализация проекта не предусматривает привлечения бюджетных средства, поэтому вход на основную территорию сделают платным. Для отдельных групп населения будут действовать льготные тарифы. Деньги планируют тратить на ежегодное обновление и содержание парка.

Высказать мнение о подобном благоустройстве набережной челябинцы могут на портале «Активный житель74». Горожанам предложили ответить на два вопроса: «Как вы относитесь к появлению в Челябинске частных платных парков?» и «Как вы относитесь к частной инициативе по благоустройству набережной и созданию ландшафтного парка?». Голосование завершится 8 ноября.

Фото с сайта cheladmin.ru

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