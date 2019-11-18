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«Эхо Москвы» в Челябинске
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18 ноября 201911:05

На конкурс на должность главного архитектора Челябинска не поступило ни одной заявки

В Челябинске продолжается конкурс на пост ответственного за облик города.

Постом зампредседателя горкомитета по градостроительству и архитектуре заинтересовались четыре человека, но документы они еще не подавали, сообщили в мэрии. Конкурс объявили в начале ноября, прием заявок продлится еще полторы недели — до 27 числа, собеседование с кандидатами пройдет 3 декабря. От претендентов требуется опыт работы чиновником или архитектором от трех лет и соответствующее портфолио.

Должность главного архитектора Челябинска с начала 2000-х занимает Николай Ющенко. В последнее время его деятельность неоднократно подвергали критике за неоднозначные решения в плане облика фасадов зданий в центре города.

Фото с сайта www.facebook.com/dumachel

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

18.11.2019 г.

На конкурс на должность главного архитектора Челябинска не поступило ни одной заявки

На конкурс на должность главного архитектора Челябинска не поступило ни одной заявки

В Челябинске продолжается конкурс на пост ответственного за облик города

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новости и выпуски программ на эту тему:

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01 ноября 2019 17:28 Лев Владов отказался участвовать в конкурсе на должность главного архитектора Челябинска
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