На конкурс на должность главного архитектора Челябинска не поступило ни одной заявки

В Челябинске продолжается конкурс на пост ответственного за облик города.

Постом зампредседателя горкомитета по градостроительству и архитектуре заинтересовались четыре человека, но документы они еще не подавали, сообщили в мэрии. Конкурс объявили в начале ноября, прием заявок продлится еще полторы недели — до 27 числа, собеседование с кандидатами пройдет 3 декабря. От претендентов требуется опыт работы чиновником или архитектором от трех лет и соответствующее портфолио.

Должность главного архитектора Челябинска с начала 2000-х занимает Николай Ющенко. В последнее время его деятельность неоднократно подвергали критике за неоднозначные решения в плане облика фасадов зданий в центре города.

Фото с сайта www.facebook.com/dumachel

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