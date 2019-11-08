На концерте группы «Би-2» упали в обморок две девушки

В Челябинске спустя год после прошлого визита выступила рок-группа «Би-2».

Мероприятие состоялось вечером в четверг, 7 ноября, в ледовой арене «Трактор». Билеты на концерт были раскуплены полностью, всего его посетили более 8 тыс. человек. Во время выступления две находившиеся в толпе девушки упали в обморок — им оказали помощь медики дежурившей на арене бригады скорой.

С ажиотажем на мероприятии не справился гардероб площадки: некоторые посетители пожаловались, что им пришлось стоять в толпе в верхней одежде.

Предыдущий приезд «Би-2» в Челябинск состоялся в сентябре 2018 года — тогда группа выступила на праздничном концерте в честь Дня города на площади Революции.

Фото: b2band / instagram.com

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