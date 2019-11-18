На Кировке опять установят новогодние гирлянды на железных опорах

В Челябинске начали подготовку к установке праздничной иллюминации.

В мэрии уже прошли первые совещания по новогодним гирляндам. Все световые конструкции, которые окажутся нерабочими, снимут и отремонтируют. Об этом рассказала врио главы города Наталья Котова. На Кировке схема иллюминации останется прежней, но с дополнениями.

«Принято решение ту иллюминацию, которая сейчас имеется, но не работает, снять, отремонтировать и вернуть на прежнее место. Были отыграны дополнительно еще объекты праздничной иллюминации. То, что существовало в прошлом году на Кировке, мы решили оставить, но хотим это дополнить, сделать улицу более украшенной», — прокомментировала Наталья Котова.

Установленная на Кировке зимой 2018 года иллюминация подвергалась критике горожан. Громоздкие железные конструкции, на которых висели гирлянды, оказались неудобными для пешеходов, к тому же убрали их только в середине июня.

К декорированию пространств активно подключились районные администрации. Наталья Котова напомнила, что в каждой территории есть свой центр притяжения с елкой и ледовым городком — их украсят световыми деревьями и гирляндами. Окончательно схему иллюминации утвердят на следующей неделе.

Фото с сайта cheladmin.ru

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