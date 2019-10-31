На дорожников завели дело за некачественную уборку челябинских улиц от снега

ГИБДД Челябинска возбудила административное производство в отношении подрядчика за нарушение содержания дорожной сети.

В городской Госавтоинспекции считают, что компания «Южуралмост» нарушила установленные нормативы при уборке улиц. Об этом «Челябинскому эху» рассказал заместитель начальника ведомства Алексей Горшков.

«ГИБДД завела административное делопроизводство за нарушение правил содержания улично-дорожной сети и проведение снегоуборочной работы. Есть нарушение определенных нормативов подрядчиком, поэтому сейчас мы собираем доказательную базу и будем привлекать к ответственности», — прокомментировал Алексей Горшков.

Алексей Горшков уточнил, что решение о том, виноват ли подрядчик в дорожных заторах, будет принимать суд.

Автомобильный трафик в Челябинске оказался парализован из-за снегопада в ночь на четверг, 31 октября. В компании «Южуралмост» заявили, что еще ранним утром вывели на улицы десять колонн техники из 120 машин. В то же время очевидцы утверждают, что даже днем ряд улиц, в том числе гостевые маршруты, не были очищены от снега.

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