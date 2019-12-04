На дорогах Челябинска установили камеры, которые не может обнаружить радар-детектор

В Челябинске завершили монтаж 54 современных комплексов для фиксации нарушений ПДД.

На 34 существующих постах старые камеры заменили на новые. Модернизированное оборудование уже фиксирует нарушения. Еще 20 комплексов установили на тех участках, где раньше не было камер. Например, на пересечениях проспекта Победы с улицами Горького, Героев Танкограда и Артиллерийской.

Новые посты пока не работают, ведется их приемка. По словам руководителя системы «Безопасный регион» Евгения Круглова, камеры планируют запустить до середины декабря.

«Посты фиксируют нарушение скоростного режима, рядности, проезд на запрещающий сигнал светофора, заезд за стоп-линию. Плюс заложен функционал фиксации грузового транспорта там, где его проезд запрещен. Это новый функционал. Он пока еще не запущен. Здесь мы проводим работу вместе с администрацией города. Будет проведена ревизия всех знаков дорожных в этой части, чтобы исключить различного рода оспаривания. Это прорабатывается с целью сохранения состояния дорог и с целью улучшения экологической ситуации, чтобы грузовики в городе не коптили», — прокомментировал Евгений Круглов.

Евгений Круглов отметил, что часть комплексов не излучает электромагнитные импульсы при измерении скорости автомобилей. Благодаря этому посты невидимы для радар-детекторов.

Обслуживанием камер пока занимаются организации, которые их установили, — московское предприятие «Свэко» и нижегородская компания «Торгово-монтажный центр-НН». В следующем году для этих целей выберут подрядчика. Тендер на обслуживание и содержание камер планируют объявить в январе. Также в 2020 году видеопостами будут оборудовать выделенные полосы.

Фото с сайта pixabay.com

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