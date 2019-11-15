На челябинском предприятии освоили технологию «снятия санкций» с иностранных станков

В проекте «Сделано в Челябинске 2019» принял участие директор «Первой станкостроительной компании» Евгений Яшкин.

Компания работает в Челябинске с 2007 года. На предприятии занимаются модернизацией старых станков до уровня, на котором они могут конкурировать с зарубежными аналогами. При этом от первоначального агрегата остается только остов — все механизмы заменяют на современные.

Также челябинские станкостроители освоили программирование устройств ЧПУ. Как рассказал Евгений Яшкин в эфире «Челябинского эха», к ним обращаются клиенты, которым требуется перепрограммировать иностранные станки, которые нельзя использовать на определенных производствах из-за санкций. Данная задача весьма трудоемкая, но специалисты компании, по словам директора, успешно ее решают.

— Что делают ведущие мировые производители — встраивают чипы, которые могут дистанционно ограничивать работу. Покупая станок, вы подписываете соглашение, что не будете использовать его в военных целях, в нефтегазовой отрасли, и так далее. Как только вы нарушаете это соглашение, ваш станок берут и выключают.

— Я всегда знал, что Россия богата на людей с золотыми руками, которые могут это как-то исправить?

— Да, мы этим тоже занимаемся, — заявил Евгений Яшкин.

По словам челябинского политика и экономиста Дмитрия Довженко, «Первая станкостроительная компания» примечательна тем, что продолжает вести бизнес на Южном Урале. На фоне того, как подобные производства ради удобства переносят за рубеж, такое проявление патриотизма достойно уважения, отметил эксперт.

«В Челябинской области не так много вот таких компаний, даже не именно станкостроительных, а которые выросли здесь с нуля и продолжают развиваться. Я знаю одно предприятие похожее в Златоусте, так вот, я слышал, что они перенесли свой завод в Китай и делают там станки, а здесь у них только отдел продаж. Это безопаснее для бизнеса, проще по налогообложению. И поэтому то, что «ПСК» строятся здесь, и все это делают, заслуживает как минимум уважения», — сказал Дмитрий Довженко.

Проект «Сделано в Челябинске» в 2019 году реализуется в пятый раз. В еженедельных больших интервью на «Челябинском эхе» и 31 канале представители местных компаний рассказывают о своем бизнесе, а эксперты проекта — анализируют работу предприятий. В конце ноября совет премии определит победителей, которые разделят между собой призовой фонд — сертификаты на рекламное сопровождение бизнеса суммой 1 млн рублей. Церемония награждения состоится в декабре.

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».

Фото: Тимур Боташев