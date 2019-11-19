На Челябинском компрессорном заводе произошел крупный пожар

На выезде из Челябинска в сторону Кургана загорелся корпус промышленного предприятия.

Возгорание на территории произошло около 7:00, огнем было охвачено около 600 кв. метров. Пожару присвоили повышенный номер сложности, в его тушении задействовали 24 единицы техники, сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительной информации, возгорание началось в котельной завода, причины выясняются. Открытое горение ликвидировали около 9:00, пострадавших нет.

Фото с сайта 74.mchs.ru

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