На челябинской телебашне включат фиолетовую подсветку во День недоношенных детей

Челябинская область присоединится к акции #мненефиолетово.

В воскресенье, 17 ноября, в 19:30 в Челябинске включат фиолетовую подсветку телебашни в знак солидарности с семьями недоношенных. Организаторы акции предлагают выкладывать в соцсетях фотографии подсвеченных объектов с хештегом #мненефиолетово. Фиолетовый цвет символизирует надежду, сострадание и открытость.

«От рождения недоношенного ребенка, к сожалению, не застрахована ни одна семья. Многие родители после родов уходят в тяжелую депрессию: они не знают, выживет ли ребенок, будет он здоров или станет инвалидом. Акция #мненефиолетово помогает семьям почувствовать, что они не одни», — отметила директор благотворительного фонда «Право на чудо» Наталья Зоткина.

Ежегодно в России 100 тыс. детей рождается раньше срока — до окончания 37-й недели беременности. Всемирный день недоношенных детей отмечается 17 ноября ежегодно. Дату учредили в 2009 году.

Фото с сайта pixabay.com

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