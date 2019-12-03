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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскНа бывшего сельского главу в Челябинской области завели дело из-за ущерба бюджету на полмиллиона
03 декабря 201918:03

На бывшего сельского главу в Челябинской области завели дело из-за ущерба бюджету на полмиллиона

Экс-руководителя сельского поселения в Сосновском районе заподозрили в превышении полномочий.

Уголовное дело возбудили в отношении бывшего главы Алишевского сельского поселения Раиля Габитова, сообщили в управлении СКР по Челябинской области. По версии следствия, в феврале 2012 года он выдал местной жительнице фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии прав пользования землей. Участок площадью 1500 квадратных метров расположен в поселке Трубный.

«В дальнейшем женщина, не имевшая прав на получение земельного участка, зарегистрировала права собственности на него. Преступными действиями обвиняемый причинил ущерб местному бюджету в сумме более 450 тыс. рублей», — пояснили в следственном управлении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Ранее Раиля Габитова уже осудили на четыре года лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями и их превышение при выделении 48 земельных участков.

Фото с сайта sledcom.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

03.12.2019 г.

На бывшего сельского главу в Челябинской области завели дело из-за ущерба бюджету на полмиллиона

На бывшего сельского главу в Челябинской области завели дело из-за ущерба бюджету на полмиллиона

Экс-руководителя сельского поселения в Сосновском районе заподозрили в превышении полномочий

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