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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскМусорный регоператор обжалует отмену аукциона на перевозку отходов в Челябинске
20 ноября 201914:11

Мусорный регоператор обжалует отмену аукциона на перевозку отходов в Челябинске

«Центр коммунального сервиса» не согласился с решением Арбитражного суда и собирается его обжаловать.

Представители компании заявили, что считают необоснованным решение об признании аукциона недействительным. ЦКС собирается его обжаловать.

Требование истца о признании заключенного контракта недействительным суд оставил без удовлетворения. «Из этого следует, что договор является правомерным. Таким образом, вывоз твердых коммунальных отходов ведется в обычном режиме и никакой мусорный коллапс Челябинску не грозит», — отметили в пресс-службе компании.

Ранее Арбитражный суд области признал недействительным аукцион на вывоз отходов в трех районах Челябинска. В рамках торгов регоператор заключил контракт с фирмой «Эковывоз». Начальная цена составляла 1 млн рублей. Нарушения в ходе проведения торгов выявило Челябинское УФАС. Одно из них касалось отсутствия в проекте контракта мест приема и передачи отходов в соответствии с территориальной схемой.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

20.11.2019 г.

Мусорный регоператор обжалует отмену аукциона на перевозку отходов в Челябинске

Мусорный регоператор обжалует отмену аукциона на перевозку отходов в Челябинске

«Центр коммунального сервиса» не согласился с решением Арбитражного суда и собирается его обжаловать

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