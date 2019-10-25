Мост у «Мечел-Кокса» отремонтируют к середине лета 2020 года

В Челябинске определили компанию, которая будет ремонтировать путепровод на пересечении улиц Монтажников и Морской.

По данным сайта госзакупок, победителем электронного аукциона стала компания «Урал-Сервис-Групп». Начальная цена контракта составляла почти 232 млн рублей. Победитель предложил свои услуги за 230,5 млн рублей.

В конкурсной документации указано, что подрядчик должен будет завершить все работы на объекте до 15 июля 2020 года.

Проезд через мост на ЧМЗ закрыли в конце декабря 2018 года. Из-за этого возникла проблема транспортной доступности заводов.

Фото с сайта cheladmin.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.