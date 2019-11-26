Минздрав России назвал челябинский областной центр по борьбе со СПИДом лучшим в стране

Лента новостей
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ФАС предложила отказаться от госрегулирования тарифов для международных рейсов в аэропорту Челябинска26.11 16:48
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Минздрав России назвал челябинский областной центр по борьбе со СПИДом лучшим в стране26.11 15:52
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Расходы бюджета Челябинской области в 2020 году впервые превысят 200 млрд рублей26.11 15:35
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К приезду гостей саммита ШОС в Челябинской области начнут штрафовать попрошаек26.11 15:32
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Прокуратура оспорила шестикратное снижение штрафа экс-главе минздрава области Виталию Тесленко26.11 14:57