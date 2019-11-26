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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскМинздрав России назвал челябинский областной центр по борьбе со СПИДом лучшим в стране
26 ноября 201915:52

Минздрав России назвал челябинский областной центр по борьбе со СПИДом лучшим в стране

В Москве наградили лучшие российские СПИД-центры.

В понедельник, 25 ноября, на V Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД объявили победителей конкурса «Лучший СПИД-центр». В нем участвовали 62 организации.

В номинации «Прорыв в профилактике вертикальной передачи» победителем стал челябинский областной центр по борьбе со СПИДом. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова вручила представителям учреждения диплом.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области

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