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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскМинстрой области объявил аукцион на реконструкцию детской филармонии в Челябинске
27 ноября 201918:26

Минстрой области объявил аукцион на реконструкцию детской филармонии в Челябинске

Здание детской филармонии в Курчатовском районе реконструируют до конца следующего года.

Министерство строительства Челябинской области объявило электронный аукцион на реконструкцию здания детской филармонии. Прием заявок стартовал в среду, 27 ноября, и продлится до 5 декабря.

По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта превышает 171 млн рублей. Подрядчик должен будет до конца 2020 года реконструировать здание на улице Ворошилова, 6. К нему надстроят один этаж и возведут пристрой. Там появятся студия звукозаписи, репетиционные площадки, гримерные и костюмерные. Концертный зал расширят до 400 мест.

Здание детской филармонии построили в 1984 году. В 2008-м его признали аварийным, с тех пор учреждение не работает.

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

27.11.2019 г.

Минстрой области объявил аукцион на реконструкцию детской филармонии в Челябинске

Минстрой области объявил аукцион на реконструкцию детской филармонии в Челябинске

Здание детской филармонии в Курчатовском районе реконструируют до конца следующего года

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