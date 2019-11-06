Минсоц области, прокуратура и СК проверят детдом, где забеременели три воспитанницы

Фото с сайта sledcom.ru

В чесменском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, забеременели три воспитанницы.

Речь идет о трех воспитанницах в возрасте 16 и 17 лет. Специалисты министерства социальных отношений области проверят воспитательную работу, которую проводят в чесменском детдоме. «В отношении лиц, допустивших нарушения, будут приняты дисциплинарные меры по результатам проверки», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, в июле 2019 года одна из девушек зарегистрировала брак с молодым человеком. Остальные беременные воспитанницы в ближайшее время также узаконят отношения. Необходимые документы о разрешении заключить брак с девушками уже поданы на имя директора детдома. Семьи поступят на сопровождение центра помощи детям, им будет оказана всесторонняя поддержка, добавили в министерстве.

Также проверку проводят областная прокуратура и региональное управление СК. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта sledcom.ru

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