Минприроды внесло Челябинскую область в зону риска повторения мусорного коллапса

Федеральный центр предупредил южноуральские власти о возможных перебоях в работе с коммунальными отходами.

Предупреждения главам российских регионов направил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, сообщили в пресс-службе ведомства.

Он потребовал принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить перебоев с вывозом мусора по вине регоператоров. Дмитрий Кобылкин посоветовал обратить особое внимание на это тем субъектам, где фиксируются случаи некачественной работы мусороперевозчиков. В этот список вошли 16 регионов, в том числе Челябинская область.

Дмитрий Кобылкин также прокомментировал ситуацию в Бийске в Алтайском крае, где введен режим ЧС. В городе возникли перебои с вывозом отходов из-за конфликта между мусорным полигоном и регоператором.

«Недопустимо, когда спор двух хозяйствующих субъектов становится причиной ухудшения положения во всем городе. Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения», — подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

С 1 января обращением с отходами в России занимаются региональные операторы. В Челябинске это компания «Центр коммунального сервиса». До перехода на новую систему, осенью 2018 года, в Челябинске из-за закрытия свалки и переноса места вывоза отходов на полигон в Полетаево возник мусорный коллапс. Некоторые контейнерные площадки не очищали по две недели.

Фото: Анна Адианова

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