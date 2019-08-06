Министерство промышленности Челябинской области получит контроль за инновациями и недрами

Часть функций минэкономразвития и минимущества Челябинской области передадут создаваемому минпрому.

Соответствующее постановление подписал в понедельник, 5 августа, врио губернатора Алексей Текслер. Согласно документу, новая структура будет официально называться «Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов». Таким образом, в ведомство передадут часть функций двух других региональных министерств — экономического развития и имущества.

Ожидается, что минпром начнет работу в сентябре. Руководитель ведомства еще не назначен, его определят по конкурсу. Куратором министерства в составе регионального кабмина будет вице-губернатор Егор Ковальчук.