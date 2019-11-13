Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскМинистерство экологии области проверяет челябинские заводы из-за смога
13 ноября 201916:26

Министерство экологии области проверяет челябинские заводы из-за смога

Минэкологии в среду, 13 ноября, проводит рейды по промышленным предприятиям Челябинска.

В надзорных мероприятиях участвуют инспекторы минэкологии и специалисты Росприроднадзора и прокуратуры. Они проверяют, как предприятия в период НМУ выполняют предписания по снижению объемов выбросов.

«Уменьшение концентрации загрязняющих веществ в воздухе должно составить 15-20% от установленных нормативов», — сообщили в пресс-службе минэкологии. Передвижные лаборатории ведомства проводят замеры в зонах влияния крупных промышленных предприятий.

Режим НМУ объявили в Челябинске в понедельник. Он будет действовать до вечера четверга. Во вторник в ЕДДС Челябинска поступило 75 сообщений о смоге, экологи обнаружили в воздухе превышения по формальдегиду.

Фото с сайта pravmin74.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

13.11.2019 г.

Министерство экологии области проверяет челябинские заводы из-за смога

Министерство экологии области проверяет челябинские заводы из-за смога

Минэкологии в среду, 13 ноября, проводит рейды по промышленным предприятиям Челябинска

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

13 ноября 2019 12:19 В Челябинске зафиксировали превышения по формальдегиду
05 ноября 2019 15:01 Первым замминистра экологии Челябинской области стал красноярский золотодобытчик
22 октября 2019 13:41 Мангал дымит. В ухудшении экологической обстановки в Челябинске обвинили шашлычную
08 октября 2019 15:30 Во время НМУ челябинские предприятия на 20% сократили объем выбросов
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial