Министерство экологии области проверяет челябинские заводы из-за смога

Минэкологии в среду, 13 ноября, проводит рейды по промышленным предприятиям Челябинска.

В надзорных мероприятиях участвуют инспекторы минэкологии и специалисты Росприроднадзора и прокуратуры. Они проверяют, как предприятия в период НМУ выполняют предписания по снижению объемов выбросов.

«Уменьшение концентрации загрязняющих веществ в воздухе должно составить 15-20% от установленных нормативов», — сообщили в пресс-службе минэкологии. Передвижные лаборатории ведомства проводят замеры в зонах влияния крупных промышленных предприятий.

Режим НМУ объявили в Челябинске в понедельник. Он будет действовать до вечера четверга. Во вторник в ЕДДС Челябинска поступило 75 сообщений о смоге, экологи обнаружили в воздухе превышения по формальдегиду.

Фото с сайта pravmin74.ru

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