Минимущества области возглавил чиновник, работавший с Алексеем Текслером в министерстве энергетики

Главой министерства имущества Челябинской области назначили Александра Богашова.

В понедельник, 2 декабря, на пост руководителя министерства назначили Александра Богашова. Ранее он был директором департамента корпоративного управления, ценовой конъюктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях топливно-энергетического комплекса минэнерго России.

Прежний руководитель минимущества Алексей Бобраков станет начальником в областном центре технической инвентаризации.

Александр Богашов родился в 1989 году, окончил государственный университет управления по специальности «Менеджмент организации». В минэнерго он прошел карьерный путь от ведущего советника до директора департамента.

«Перед Александром Богашовым ставится целый ряд задач, в том числе повышение качества корпоративного управления, эффективности использования государственного имущества, а также работа с муниципалитетами и развитие их компетенций в этой сфере», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Алексей Текслер до назначения на пост губернатора области был заместителем министра энергетики России.

Фото с сайта minenergo.gov.ru

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