Между Челябинском и Ташкентом возобновилось авиасообщение

В Челябинск впервые с 2015 года прибыл пассажирский самолет из Ташкента.

Борт «Узбекских авиалиний» приземлился в челябинском аэропорту в минувшую субботу, 26 октября. До этого самолеты между Южным Уралом и среднеазиатской республикой не летали четыре года.

Теперь чартерные рейсы на лайнерах Airbus A320 по направлению Челябинск-Ташкент будут выполняться еженедельно, по субботам. Минимальная цена билета составляет 9 тыс. 300 рублей.

Фото: Аэропорт Челябинск / instagram.com

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