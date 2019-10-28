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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскМежду Челябинском и Ташкентом возобновилось авиасообщение
28 октября 201915:20

Между Челябинском и Ташкентом возобновилось авиасообщение

В Челябинск впервые с 2015 года прибыл пассажирский самолет из Ташкента.

Борт «Узбекских авиалиний» приземлился в челябинском аэропорту в минувшую субботу, 26 октября. До этого самолеты между Южным Уралом и среднеазиатской республикой не летали четыре года.

Теперь чартерные рейсы на лайнерах Airbus A320 по направлению Челябинск-Ташкент будут выполняться еженедельно, по субботам. Минимальная цена билета составляет 9 тыс. 300 рублей.

Фото: Аэропорт Челябинск / instagram.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

28.10.2019 г.

Между Челябинском и Ташкентом возобновилось авиасообщение

Между Челябинском и Ташкентом возобновилось авиасообщение

В Челябинск впервые с 2015 года прибыл пассажирский самолет из Ташкента

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