Мэром Златоуста стал бывший заместитель Вячеслава Жилина Максим Пекарский

Депутаты горсобрания Златоуста выбрали нового главу города.

Сессия представительного органа состоялась в четверг, 24 октября. Бывшего заместителя главы города, ныне — сотрудника местной фирмы «Смарт» Максима Пекарского депутаты выбрали единогласно. Его оппонент — и. о. директора отделения ФОМС в Златоусте Александр Белюшин — не получил ни одного голоса.

По мнению политолога Александра Подопригоры, в ситуации с выборами мэра Златоуста региональные власти поступили разумно, не дав усилиться группе противников Вячеслава Жилина после его отставки. Решение многочисленных насущных проблем Златоуста продолжится при сохранении межэлитного баланса, пояснил эксперт «Челябинскому эху».

«Принципиальный курс на решение проблем Златоуста, на возвращение больших долгов за газ компании «НОВАТЭК», которые сформированы местными муниципальными и частными коммунальными компаниями продолжится. Решение по выборам мэра не избавит город от проблем моментально, но это, скажем так, оптимальное решение из тех, которые имелись в наличии. Таким образом, город сможет, перезагрузив власть, но не поменяв ее радикально, продолжить работу над решением своих проблем», — прокомментировал Александр Подопригора.

Политолог добавил, что нынешняя ситуация является положительным примером для всей горнозаводской зоны Южного Урала — традиционного очага политической напряженности. Сильный запрос на самостоятельность в решении локальных проблем поспособствует возрождению системы местного самоуправления, что проявится уже на предстоящих в 2020 году выборах в ЗСО, уверен Александр Подопригора.

Фото с сайта www.zlat-go.ru

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