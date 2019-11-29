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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскМэрию обязали оборудовать «лежачими полицейскими» переход у минстроя, где за 1,5 месяца сбили трех человек
29 ноября 201913:21

Мэрию обязали оборудовать «лежачими полицейскими» переход у минстроя, где за 1,5 месяца сбили трех человек

Сотрудники прокуратуры обнаружили нарушения требований ГОСТ при проверке пешеходного перехода рядом с домом № 77 на улице Елькина.

Ведомство установило, что пешеходным переход у здания минстроя области не оборудован искусственными неровностями. Кроме того, отсутствуют дублирующие знаки над проезжей частью. На этом участке 11 октября, 15 и 21 ноября происходили ДТП, в которых пострадали пешеходы. Челябинское управления ГИБДД неоднократно вносило в адрес городской администрации представления об устранении нарушений.

Однако в мэрии не приняли действенных мер, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Главе Челябинска Наталье Котовой внесли представление с требованием устранить нарушения, а также решить вопрос об оборудовании перехода дублирующими знаками и «лежачими полицейскими».

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

29.11.2019 г.

Мэрию обязали оборудовать «лежачими полицейскими» переход у минстроя, где за 1,5 месяца сбили трех человек

Мэрию обязали оборудовать «лежачими полицейскими» переход у минстроя, где за 1,5 месяца сбили трех человек

Сотрудники прокуратуры обнаружили нарушения требований ГОСТ при проверке пешеходного перехода рядом с домом № 77 на улице Елькина

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