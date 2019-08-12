Мэрия Челябинска заберет в собственность города стадионы «Мечела» и завода «Сигнал»

В Челябинске планируют передать заводские стадионы на баланс города.

Как пояснила врио главы города Наталья Котова, сейчас Челябинск испытывает недостаток в качественных спортивных объектах. Несколько стадионов находятся в собственности предприятий. Как уточнила Наталья Котова, местные власти готовы забрать эти объекты на баланс города и заняться их развитием.

«Помимо содержания стадионов, есть еще задача их улучшения, чтобы наши дети могли заниматься в более комфортных условиях. Ввиду того, что в собственности города находится недостаточно подобных объектов, мы будем рады принять их от предприятий и заняться их развитием. Мы пытаемся использовать все возможные способы для, не побоюсь этого слова, добычи данных социальных объектов, которые остались в акционерных обществах и госпредприятиях. Они, в принципе, не относятся там к каким-то профильным активам, поэтому хотелось бы забрать их себе и заниматься их эксплуатацией надлежащим образом», — прокомментировала Наталья Котова.

По словам Натальи Котовой, в первую очередь речь идет о стадионах «Мечела» и завода «Сигнал». Профильным структурам мэрии поручили проработать вопрос передачи их в собственность города. Наталья Котова подчеркнула, что со временем список таких объектов расширится.

Фото с сайта signal74.ru