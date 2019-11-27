Мэрия Челябинска объявила четыре аукциона на содержание дорог

Челябинские власти разбили аукционы на содержание дорог по районам.

Администрация Челябинска объявила аукционы на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети с 2020 по 2022 годы. Общая начальная цена составляет около 2 млрд рублей. Стоимость работ в Центральном и Советском районах оценили в 513 млн рублей, в Металлургическом — в 433 млн, в Калининском и Курчатовском — в 406 млн, в Тракторозаводском и Ленинском — в 426 млн.

Подрядчики займутся зимним и летним содержанием дорог. В числе услуг — очистка проезжей части от снега, распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов, уход за газонами, содержание тротуаров и стоянок, ямочный ремонт, восстановление разметки. В список конкретных улиц, указанных в документации, не включены основные городские магистрали.

Дата окончания приема заявок — 12 декабря, итоги подведут на следующий день.

В конце октября власти Челябинска заявили, что намерены заключить восемь трехлетних контрактов на содержание городских дорог. Самым большим будет договор по уборке основных магистралей — 992 млн рублей в год. Действующий подрядчик «Южуралмост» завершает работу в конце декабря.

Контракт управления дорожного хозяйства с «Южуралмостом» ранее вызвал интерес со стороны челябинского УФАС. Антимонопольная служба установила, что работы по зимнему и летнему содержанию дорог и тротуаров в семи районах города неправомерно объединили в один лот. Речь шла о второй половине 2014 года (контракт с «Южуралавтобаном») и периоде с 2017-го по 2019-й (контракт с «Южуралмостом»). Как отметили в УФАС, действия заказчика ограничили количество участников закупки. Правомерность решения антимонопольного ведомства признали в нескольких судах, в том числе Арбитражном суде Уральского округа.

Фото с сайта cheladmin.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.