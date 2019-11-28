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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскМеньше половины ценят ум. Челябинцы рассказали, какими качествами должен обладать начальник
28 ноября 201911:52

Меньше половины ценят ум. Челябинцы рассказали, какими качествами должен обладать начальник

Челябинцев попросили назвать главные качества хорошего руководителя.

Опрос провел портал Зарплата.ру. Большинство респондентов отметили, что начальник должен быть компетентным и справедливым — за эти варианты проголосовали 66% и 63% челябинцев соответственно. Половина опрошенных выделили решительность. Для 42% респондентов важен ум руководителя.

35% горожан считают значимым качеством коммуникабельность. 30% респондентов проголосовали за хорошее чувство юмора. Каждый десятый челябинец считает, что руководитель должен быть строгим. Четверть опрошенных никогда не встречали начальников, обладающих названными качествами.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

28.11.2019 г.

Меньше половины ценят ум. Челябинцы рассказали, какими качествами должен обладать начальник

Меньше половины ценят ум. Челябинцы рассказали, какими качествами должен обладать начальник

Челябинцев попросили назвать главные качества хорошего руководителя

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