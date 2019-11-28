Меньше половины ценят ум. Челябинцы рассказали, какими качествами должен обладать начальник

Челябинцев попросили назвать главные качества хорошего руководителя.

Опрос провел портал Зарплата.ру. Большинство респондентов отметили, что начальник должен быть компетентным и справедливым — за эти варианты проголосовали 66% и 63% челябинцев соответственно. Половина опрошенных выделили решительность. Для 42% респондентов важен ум руководителя.

35% горожан считают значимым качеством коммуникабельность. 30% респондентов проголосовали за хорошее чувство юмора. Каждый десятый челябинец считает, что руководитель должен быть строгим. Четверть опрошенных никогда не встречали начальников, обладающих названными качествами.

Фото с сайта pixabay.com

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