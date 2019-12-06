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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскМаршрутка в Челябинске вылетела на остановку и сбила пешехода
06 декабря 201910:42

Маршрутка в Челябинске вылетела на остановку и сбила пешехода

В Челябинске маршрутка на повороте вылетела с дороги.

Авария произошла утром в пятницу, 6 декабря, на пересечении улицы Российской и проспекта Победы. Микроавтобус № 478 при повороте снес металлическое ограждение, проехал по тротуару через остановку и сбил мужчину.

По данным очевидцев, мужчину увезли в больницу.

Фото: Агентство чрезвычайных новостей / vk.com, видео: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

06.12.2019 г.

Маршрутка в Челябинске вылетела на остановку и сбила пешехода

Маршрутка в Челябинске вылетела на остановку и сбила пешехода

В Челябинске маршрутка на повороте вылетела с дороги

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