Маршрутка в Челябинске вылетела на остановку и сбила пешехода

В Челябинске маршрутка на повороте вылетела с дороги.

Авария произошла утром в пятницу, 6 декабря, на пересечении улицы Российской и проспекта Победы. Микроавтобус № 478 при повороте снес металлическое ограждение, проехал по тротуару через остановку и сбил мужчину.

По данным очевидцев, мужчину увезли в больницу.

Фото: Агентство чрезвычайных новостей / vk.com, видео: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

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