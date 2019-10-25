«Лифт не работает»: в больнице Златоуста пациенты со сломанными ногами поднимаются пешком на четвертый этаж

В железнодорожной поликлинике Златоуста больше десяти дней не работает лифт.

В общественную организацию «Гражданский патруль» обратились пациенты железнодорожной поликлиники. Они сообщили, что в больнице не работает лифт, поэтому людям со сломанными ногами и руками приходится по лестнице подниматься на третий и четвертый этажи.

По словам активиста «Гражданского патруля» в Златоусте Андрея Королева, никаких временных мер сотрудники медучреждения не приняли.

«Лифт не работает. Люди со сломанными ногами, руками, бабушки и дедушки поднимаются на третий или на четвертый этаж. Человек со сломанной ногой говорит: «Помогите, мне надо к травматологу подняться». Почему не было принято никаких мер для переноса на первый этаж, чтобы хотя бы травматолог там принимал. Там не только травматолог, туда и за снимками отправляют. А если две ноги у человека сломаны, как ему быть?» — прокомментировал Андрей Королев.

Андрей Королев добавил, что лифт не работает уже больше десяти дней. Активисты обратились в областной минздрав с требованием привлечь к ответственности виновных и устранить нарушения.

Видео: Гражданский патруль / vk.com

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