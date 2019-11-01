Лев Владов отказался участвовать в конкурсе на должность главного архитектора Челябинска

Лидер движения «Челябинский урбанист» высказался по поводу конкурса на пост ответственного за облик города.

О своем желании видеть Льва Владова на посту главного архитектора Челябинска заявил депутат Калининского райсовета Николай Ольховский. Он отметил, что конкурс, который стартует 5 ноября, должен быть максимально открытым, а кандидатам необходимо пройти общественное обсуждение. Самого Льва Владова Николай Ольховский назвал человеком, который искренне переживает за челябинцев и осуждает действия местных властей в области городской среды.

«Лев Владов может стать отличным главным архитектором города, потому что стабильно, на протяжении последних двух лет, он борется за интересы горожан, обращает внимание на те недоработки, которые раз за разом повторяют строители. В его эмоциональных выступлениях я вижу подлинную боль за то, что творят власти города и их подрядчики, и я верю, что этот человек хочет сделать Челябинск отличным благоустроенным городом для всех челябинцев», — прокомментировал Николай Ольховский.

Депутат добавил, что лидер движения «Челябинский урбанист» обладает всеми необходимыми навыками, чтобы быть в ответе за облик города — окончил курс федеральной программы «Архитекторы.рф», имеет опыт создания проектов по улучшению городской среды и детально разбирается в строительных работах.

Сам Лев Владов заявил, что не будет участвовать в конкурсе на пост главного архитектора. Корреспонденту «Челябинского эха» он объяснил, что не подходит по условиям конкурса — не добирает необходимого трехлетнего опыта работы по специальности и не имеет стажа в органах власти. Кроме того, саму должность главного архитектора, а фактически — заместителя председателя комитета по градостроительству и архитектуре, урбанист считает незначительной. Также Лев Владов предположил, что конкурс — формальность, и его цель — провести на этот пост некоего конкретного человека.

«Главный архитектор — это должность, которая, по сути, ничего не решает, у нее нет бюджетов и слабые полномочия. Ее имеет смысл рассматривать только в случае прямого подчинения мэру города. Ни один архитектор сегодня не пойдет на должность заместителя председателя комитета — причем сам председатель даже не имеет архитектурного образования, я вообще не понимаю, как эта модель должна работать. Я понимаю, что во власти нет случайных людей, я знаю тех, с кем уже проводили собеседования в мэрии, и думаю, что конкурс устроили, уже когда появилось понимание, кого на этой должности хотят видеть», — пояснил Лев Владов.

Лидер движения «Челябинский урбанист» добавил, что даже в случае соответствия требованиям у него не было бы шансов, поскольку мэрия реально не заинтересована в проектах его команды. Вместе с тем Лев Владов назвал несколько человек, которые могли бы занять пост главного архитектора Челябинска и успешно на нем поработать. Один из них — Дмитрий Ступин, который сейчас работает в Екатеринбурге: урбанист назвал его одним из лучших в России специалистов по градостроительству. Другой предполагаемой кандидатурой является управляющий партнер компаний ESCHER Павел Крутолапов — по информации Льва Владова, он собирается подать заявку на участие в конкурсе.

Главным архитектором Челябинска с начала 2000-х является Николай Ющенко. В последнее время его деятельность стали критиковать эксперты и общественники, в вину ему ставят отсутствие в мегаполисе единого архитектурного облика и городского пространства. После скандалов с покраской домов «сталинской» постройки в центре в непривычные для них цвета, главным из которых стала история с «розовым домом» на площади Революции, активизировались слухи о скорой отставке Николая Ющенко.

О том, что главному архитектору ищут смену, стало известно в пятницу, 1 ноября. Конкурс на включение в кадровый резерв под эту должность стартует 5 ноября, когда начнется прием документов. Собеседование с претендентами состоится 3 декабря.

Фото: Челябинский урбанист / vk.com

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