Летом 2020 года в Челябинской области начнет действовать региональный экологический стандарт

В Челябинской области приступили к созданию регионального экологического стандарта.

С соответствующей инициативой ранее выступил глава региона Алексей Текслер. Для разработки проекта создали координационный совет по вопросам экологии при губернаторе. На первом заседании Алексей Текслер отметил, что орган должен стать рабочим инструментом по исправлению экологической ситуации на Южном Урале.

«Люди ждут от нашего совета ощутимых результатов, эффективных решений, напрямую влияющих на состояние окружающей среды, чистоту атмосферного воздуха, водных ресурсов, сохранение и воспроизводство лесов и животного мира», — подчеркнул губернатор.

В состав координационного совета вошли представители минэкологии и промышленных предприятий области, эксперты-экологи, общественники. Возглавил орган руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Заседания будут проходить ежемесячно, принять проект экостандарта рассчитывают в июне 2020 года.

Координатор движения «Челябинск, дыши!» Дмитрий Закарлюкин рассказал «Челябинскому эху», что данный совет отличается от работавших ранее совещательных органов высоким уровнем и авторитетом приглашенных экспертов. В результате его деятельности будет создан емкий и разносторонний инструмент, который можно будет эффективно использовать для общественного контроля, надеется экоактивист.

«Тот уровень экспертов, подход, который мы увидели в работе, заставляет меня надеяться на лучшее. Это станет некой точкой контроля, к которой можно будет прилагать свои усилия. Сейчас у нас есть законы, к которым мы можем апеллировать, но нет никакого единого свода правил. А здесь, чем мне понравилась идея, есть инициативы по всем ключевым вопросам, которые рассматриваются, это живой документ», — прокомментировал Дмитрий Закарлюкин.

Как отметил Алексей Текслер, Челябинская область станет первым субъектом, где будет принят подобный документ.

«Важно, чтобы к его реализации в итоге подключились все крупнейшие предприятия региона и не только они. Экологический стандарт должен стать продуктом общественного согласия и содержать требования даже жестче федеральных», — поставил задачу губернатор.

С тем, что промышленники должны пойти навстречу экологам в разработке документа, согласен зампред движения «АнтиСМОГ» Евгений Маленкин. По его словам, без обратной связи со стороны предприятий, которая заключалась бы в реальных шагах к модернизации производства, экостандарт будет недостаточно эффективен.

«Без модернизации производств на наших промышленных гигантах ничего не поменяется, мы все равно должны призывать промышленников, во-первых, соблюдать экологическое законодательство, а во-вторых — модернизировать вредные производства. Третий пункт — это быть максимально открытыми для общественного экологического контроля. Предприятия-гиганты сейчас закрываются, они не хотят ни о чем рассказывать: они декларируют, что вложили в экологию какие-то миллиарды, но мы, простые жители, никак не ощущаем, что и куда они вложили. Если предприятия-загрязнители закрываются от общественного контроля, значит, есть основания полагать, что у них есть что скрывать», — пояснил Евгений Маленкин.

Будущий экологический стандарт коснется не только промышленных выбросов. Среди направлений также увеличение площади озеленения, сохранение водных ресурсов, защита природных комплексов и естественных экосистем, развитие волонтерства и туризма, создание эффективного экологического сектора экономики.

Фото с сайта gubernator74.ru

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