Ледовый городок в Челябинске украсят скульптуры бременских музыкантов

Власти Челябинска объявили аукцион по выбору подрядчика для строительства ледового городка.

Заявки на торги будут принимать до пятницы, 15 ноября. Темой ледового городка в этом году станет «Книжный мир». Начальная цена контракта составляет 8 млн 250 тыс. рублей. Компанию, которая будет строить и демонтировать городок, определят 19 ноября.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет установить на площади Революции скульптуры бременских музыкантов, Емели, Маугли, Маши и медведя и других героев русских и зарубежных сказок. Также там появятся три горки и два игровых комплекса. Подрядчик должен завершить строительство ледового городка к 22 декабря. Открытие запланировано на 28 декабря.

Фото: cheladmin.ru, документация с сайта zakupki.gov.ru

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