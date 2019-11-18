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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскКонтракт на ремонт дорог в Челябинске вынесут на публичные слушания
18 ноября 201917:05

Контракт на ремонт дорог в Челябинске вынесут на публичные слушания

Власти Челябинска анонсировали начало торгов по содержанию и ремонту улиц в 2020 году.

По четырем контрактам конкурсные процедуры уже стартовали. Об этом сообщила врио мэра Наталья Котова. Пятый тендер вынесут на общественное обсуждение. Такая процедура предусмотрена законом ввиду высокой стоимости — свыше 1 млрд рублей.

«У нас по крайней мере пять контрактов: четыре уже размещены, а пятый направлен на общественное обсуждение, поскольку он более 1 млрд рублей. По закону 44-ФЗ, если сумма контракта превышает 1 млрд рублей, то документ подлежит общественному обсуждению. Размещается контракт и по нему принимаются заявки», — прокомментировала Наталья Котова.

В 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Челябинске отремонтировали в общей сложности 19 объектов. На это потратили 1 млрд рублей. В городе продолжаются дорожные работы по более мелким контрактам, срок их завершения — до 1 декабря.

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

18.11.2019 г.

Контракт на ремонт дорог в Челябинске вынесут на публичные слушания

Контракт на ремонт дорог в Челябинске вынесут на публичные слушания

Власти Челябинска анонсировали начало торгов по содержанию и ремонту улиц в 2020 году

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