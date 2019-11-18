Контракт на ремонт дорог в Челябинске вынесут на публичные слушания

Власти Челябинска анонсировали начало торгов по содержанию и ремонту улиц в 2020 году.

По четырем контрактам конкурсные процедуры уже стартовали. Об этом сообщила врио мэра Наталья Котова. Пятый тендер вынесут на общественное обсуждение. Такая процедура предусмотрена законом ввиду высокой стоимости — свыше 1 млрд рублей.

«У нас по крайней мере пять контрактов: четыре уже размещены, а пятый направлен на общественное обсуждение, поскольку он более 1 млрд рублей. По закону 44-ФЗ, если сумма контракта превышает 1 млрд рублей, то документ подлежит общественному обсуждению. Размещается контракт и по нему принимаются заявки», — прокомментировала Наталья Котова.

В 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Челябинске отремонтировали в общей сложности 19 объектов. На это потратили 1 млрд рублей. В городе продолжаются дорожные работы по более мелким контрактам, срок их завершения — до 1 декабря.

Фото с сайта cheladmin.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.