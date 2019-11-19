Компания Федора Бондарчука изучает возможность съемок фильма в Кыштыме

Кинокомпания Art Pictures Vision работает над созданием художественного фильма «Демидовы».

В Кыштыме уже прошли фото и видеосъемка предполагаемых локаций для будущего фильма. По словам директора Центра развития туризма Алины Шмариной, операторы остановили выбор на нескольких локациях, находящихся на территории машиностроительного объединения.

«Интерес также вызвал известный далеко за пределами Кыштыма объект культурного наследия федерального значения «Белый дом». Предварительные съемки прошли и в Церкви Сошествия Святого Духа на Апостолов. В целом съемочная группа осталась довольна материалом», — сообщила Алина Шмарина.

Теперь есть два варианта развития событий. Большое кино могут снять в Кыштыме или демидовские места воссоздадут на основе отснятых локаций с помощью компьютерной графики. Это решат в компании Art Pictures Vision, основателем и соучредителем которой является известный российский режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук, говорится в сообщении на сайте администрации Кыштыма.

Фото: М. Марининов / www.adminkgo.ru

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